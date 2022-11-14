台中市豐原區60歲姚姓男子日前接獲假檢察官來電，稱其涉刑案，要求將財產交給地檢署代管，還搬出「偵查不公開」告誡不可說出去，以及雙11購物節買車用途等，姚男姪子見狀緊急攔下拿存摺的他並報警，及時阻止詐團詭計得逞。

豐原警分局指出，頂街派出所副所長王永慶、警員張呈宇日前中午在所服勤時，一名男子焦急地衝進派出所，稱其家人疑遭詐騙，需警方一同前往銀行協助，員警聽聞隨即陪同前往。

員警到場後先設法讓姚男掛斷電話再詳細詢問，原來姚男接到詐騙集團「假檢警、真詐騙」電話，對方自稱是台北地檢署檢察官，指他涉及刑事案件，須將名下財產交給地檢署代保管，否則就是共犯，還要姚男遵守「偵查不公開」原則，並對行員及家人保密，不能提及實情，以及指導向銀行謊稱領錢要說趁雙11購物節買車。

姚男信以為真，慌張跑到住家附近的銀行欲依詐騙集團指示先行提領60萬元，其侄子在旁目睹叔叔接完電話就急忙拿著所有存摺衝出家門過程，懷疑遇上詐團，趕緊至派出所尋求員警幫忙。

警方向姚男解釋，這是詐團慣用哏手法，並拿出過往的新聞案例向他解說，姚男才驚覺落入詐騙圈套內，頻頻感謝姪子機警與警方熱心協助，才能保住自己的老本。

頂街派出所長賴進忠呼籲，公家機關不會以任何形式向民眾索討金錢或要求民眾匯款，如接到自稱司法警察人員的來電，請務必再三反查求證，公家機關電話皆為公開透明，如論及金錢且強調勿掛電話皆有詐，民眾若碰到是類情事，切記防詐三步驟「一聽、二掛、三撥打165專線」，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。