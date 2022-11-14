徐靖玟新歌MV邀張睿家擔綱男主角。（華研國際提供）

徐靖玟新歌MV邀張睿家擔綱男主角。（華研國際提供）

徐靖玟推出首張專輯《聽某某誰說》，同名主打唱出走出歷經失戀風暴後灑脫又帶著不甘、暗自與前任較勁的一面；其實這張專輯原訂2021年發行，無奈遇上疫情導致籌備接二連三停擺，發片計畫因此延宕。徐靖玟不諱言起初內心承受莫大的壓力，且一度迷茫失去方向：「期間不斷有單曲釋出，會擔心市場的反饋是否熱烈？我自己是否唱得不夠好？缺乏自信而持續在心中累積各種焦慮。」

後來經過反思、沈澱及自我檢視後才把心態調整到最佳狀態，並使得專輯裡的歌曲發展出更多可能性，她打趣說：「那段時間的心理狀態其實在表演上幫了我很多，之前拍攝MV中的哭戲時，有一部分就是想到那些壓力大哭出來的。」配唱時，徐靖玟也遇到歌唱生涯最大的挑戰，必須巧妙抓到任性與怨氣間的絕妙平衡：「要保留自己的個性，又不能太惡毒，很像是用歌聲『演戲』。」

徐靖玟參與MV拍攝，不僅在音樂裡「演」得過癮，還邀請金馬演員張睿家擔綱男主角。她相當喜愛「盛夏光年」，對張睿家在電影裡內斂迷人的角色更是印象深刻。然而總自嘲是演技幼幼班又怕生的徐靖玟，在拍攝現場再度面臨社恐難題，好在與張睿家聊天互動後發現2人都是「貓奴」，話題大開並交換彼此「主子」的照片。繼〈打聽〉MV與姚淳耀合作，此次再揪張睿家飾演前男友，徐靖玟被唱片公司同事虧說是「實力派男神收割機」，她則順勢許願期待有機會和陳昊森、曾敬驊合作。

談起在MV中飾演駐唱歌手，徐靖玟說：「大學時期曾經在半戶外型的餐廳駐唱過一年，當時在片場坐上高腳椅、握著麥克風時就有種『啊！自在多了』的感覺。」平時給人溫和冷靜形象的她，在MV中卻要演出撕餐巾、灌酒的盛怒戲碼，如此的反差讓徐靖玟NG了數十次，甚至拍到忍不住對自己生氣。她坦言生活中的自己鮮少對旁人展現強烈情緒，「通常是和另一半吵架才會有多一些的起伏，有次冷戰持續了三天後，我受不了終於爆發，就把內心憋住的全都吼出來，吼完再衝出房間外冷靜」。

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