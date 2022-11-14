尖石鄉新樂國小「希望廚房」，熱鬧舉行啟用典禮。（羅浚濱攝）

縣府配合中央推動偏鄉學校中央廚房計畫，投入2209萬元擴建尖石鄉新樂國小「希望廚房」，建築外觀以紅色圖騰結合菱形及橫條紋為基本元素，象徵泰雅族人積極進取及勇於挑戰精神，獲得「紐約設計獎銀牌」的肯定，22日熱鬧舉行啟用典禮。

副縣長陳見賢讚許新樂國小希望廚房是偏鄉學校廚房的一大突破，未來將優先選用在地食材，加入有益腦部發育的食物，讓偏鄉學童吃得營養、吃出聰明，擁有五星級營養照顧！

陳見賢並表示，縣長楊文科上任後，教育經費逐年提昇，偏鄉學校營餐午餐經費也調高到每生每餐62元，新樂國小希望廚房將導入熟食配送服務管理系統，確保可將熱騰騰的午餐送到尖石國小及嘉興國小，讓3校320位學生能吃到最好吃、最有溫度的營養午餐。

教育局長楊郡慈表示，新樂國小原有廚房為1986年興建，使用已30年以上，為提升學校午餐品質及衛生安全，中央補助1500萬元及縣府配合709萬元，共2209萬元打造偏鄉學校希望廚房。

擴建工程包含舊有廚房前處理區、儲藏區、配膳區、烹煮區的內裝整修，擴建新設消毒區、機房、營養師辦公室，並新設廚藝教室。

廚房外觀將泰雅族象徵積極、進取與生命力的紅色，結合菱形及橫條紋，大膽搭配出原住民圖騰，讓原住民族的印記與希望廚房緊密連結。

楊郡慈說，硬體改善的過程，也融合校園美感教育，學校課程也結合泰雅族文化、推動環境教育、推廣低碳飲食、食農教育。

為歡慶希望廚房落成，新樂國小學生表演精彩的泰雅族傳統舞蹈、3校校長一起鳴槍祝賀、耆老向祖靈祈福、貴賓搗小米麻糬、頒獎給建築師及營造團隊，現場洋溢著歡樂的氣氛。