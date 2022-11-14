高雄MenGO服務使用率低，為鼓勵民眾多搭乘公共運輸工具，規劃MeNGo通勤月周票QR Code方案，提供優惠價，並推出「尋找MenGo第30萬幸運兒」，第30萬購票者可獲得價值超過1萬元的一年份無限暢遊方案。不過通勤族卻認為，MenGO客服回覆緩慢，加上掃碼不時出現「取得QRcode過程發生錯誤」，十分不便民。

MeNGo服務整合捷運、輕軌、公車、渡輪、公共自行車、共享電動機車及轉乘捷運停車場等交通行動服，高雄MeNGo服務推出以來，累積銷售套數已近30萬套。

高市交通局說，目前MeNGo通勤月周票QR Code方案，提供優惠價「無限暢遊QR方案」只要1150元(學生999元)、「公車+客運暢遊QR方案」只要1160元(學生950元)、「公車暢遊QR方案」只要459元(學生179元)，近期購買月票方案的通勤族，可能就是獲得1年份暢遊月票的MenGO 第30萬幸運兒。

不過通勤族卻認為，儘管有多種優惠方案，不過實體方案卻要使用者在一卡通外，額外申請MeNGo實體卡，且網站購票介面操作複雜，有問題客服回覆也相當緩慢，十分不便民。

加上近期進出站掃描QRcode時，不時出現「取得QRcode過程發生錯誤，請稍後再試一次」，民眾在通勤趕時間時，卡在閘門口特別不方便，紛紛上網抱怨。也有民眾認為，優惠方案比較便宜，還是會購買月票。(記者張雅雲/高雄報導)