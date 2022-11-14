獲MATA銅獎的《雙靈》以同性議題為主題，藉紀錄片傳達無論身分、地位，每個人都應該享有被尊重與愛的權利。（義守大學提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市義守大學「原住民族學院」在日前頒發的「MATA獎–大專校院學生原住民族主題影音競賽」中奪得兩獎，包含林丞恩《Malu Ume麻嚕屋媒》獲紀錄片類首獎；陳宇心以《雙靈》獲銅獎。校方對此也感到與有榮焉，對學生將文化注入於創作中予以肯定。

獲得首獎的林丞恩今年畢業於義大傳播與設計學院原住民專班，並且考上該校管理學院公共政策與管理學系碩士在職專班；來自南投賽德克族的他表示，拍攝獵人紀錄片，起源來自部落族人送他的一支山羌腿開始，讓不曾打獵的他對狩獵產生濃厚興趣，因此決定將賽德克年輕獵人狩獵生活透過影像來傳承。

為了真實呈現獵人狩獵畫面，林丞恩耗時1年6月的時間拍攝，運用第一視角畫面藉鏡頭帶領螢幕前的觀眾進入獵場，狩獵實境過程完整呈現。林丞恩感謝學校師長的支持與幫助，尤其指導老師胡哲豪曾說過，只要能感動自己就會感動別人，他很開心自己做到了。

至於獲得銅獎的《雙靈》，探討同性議題為主要內容，擔任導演的陳宇心一樣是今年畢業於傳設原民專班的畢業生，她邀請同志朋友擔任影片主角，以紀錄的手法拍攝主角的日常生活，以及訪談內容，藉此片傳達無論身分、地位，每個人都應該享有被尊重與愛的權利。

陳宇心說，拍攝過程遇到許多難題與挫折，但她依然堅持將作品完成，幸運地獲得不錯的成績，也讓她深刻體會到只要有心一定可以做得到。