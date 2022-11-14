繼2021年健喬(4114)與瑩碩(6677)鎖定涵蓋三高疾病、泌尿科、腎臟科多個藥品方向發展雙方長期合作，健喬今再宣佈和瑩碩結盟互利，鎖定中樞神經用藥市場，取得癲癇藥品藥證，加強對癲癇病患的醫療與照顧。

癲癇症起因於大腦神經細胞不正常放電，導致病患產生全身抽搐的大發作或者失神性的小發作。依據世界衛生組織2019調查資料，全球約5000萬人罹患癲癇，好發率每1000人有5至7人，推估台灣約有13萬人罹患癲癇。癲癇的治療目標主要分為：控制發作、避免治療帶來的副作用以及恢復生活品質。隨著醫療科技的進步，癲癇病症通常可以獲得良好的控制，讓病患與家屬生活回歸正軌。

此次由健喬取得藥證所有權及銷售權的產品包括用於治療癲癇藥品，其中包含錠劑、液劑及注射劑型，完整的劑型劑量能提供臨床醫師更好的治療用藥選擇，本次再次合作顯見在瑩碩生技研發系列性選題的完整性，也相信未來在健喬的優秀國內外銷售團隊接手後，將能擴大行銷能量及滲透率，預計2028年可達市佔率約10%，照護更多的患者所需。