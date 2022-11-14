資金到處點火，台股收復14150點！擺脫跌跌不休苦命，台股跟著美股高唱驚驚漲歡樂頌，延續上周五台幣大升、台股飆漲氣勢，在美國科技股及費城半導體指數持續攻高激勵之下，台積電(2330)等半導體個股領軍衝鋒。

立積(4968)及祥碩(5269)強攻漲停板，裕隆(2201)、志強-KY(6768)、振曜(6143)、及成(3095)、嘉威(3557)、第一銅(2009)、中鴻(2014)、寶成(9904)、元創精密(3685)、六角(2732)、亞洲藏壽司(2754)、大亞(1609)等以漲停板作收，推升台股指數開高走高，除業績出乎意外不佳的敦泰(3545)跳空跌停鎖死，成為今天台股唯二跌停個股之一，盤面充斥資金到處點火，推升台股指數一度上攻至14217.3點，尾盤時因當沖賣壓出籠，指數小幅壓回，未能站穩14200點，終場加權股價指數約14174.9點，上漲167.34點，成交量約為2740.3億元；OTC指數為180.45點，上漲1.41點，成交量為610.9億元。

今天上市各類股以水泥類股表現最佳，上漲4.89%，其次是電線電纜類股及其他類股，分別上漲4.83%及3.52%，表現較差者為網通類股、資訊服務類股及金融類股，其中網通類股下跌0.07%，資訊服務類股上漲0.15%，金融類股上漲0.42%；上櫃部分，表現最佳為化工類股、上漲3.05%，表現最差為生醫類股、小漲0.04%。

就技術面來看，今天台股在美股續揚帶動下，指數開高收高，終場上漲167.34點，以14174.9點作收，順利站14150點；近期新台幣急升、外資回補持股，為台股挹注資金動能，也推升指數持續向14000點以上指數挺進，目前指數不僅站回季線，指標、均線架構有利短多，反彈走勢可望持續，只是台股指數大漲逾千點後，高檔面臨套牢及獲利了結賣壓，震盪勢難避免，預期接下來將是震盪緩步走高格局，不排除往半年線邁進。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股歷經上周強彈，重新站回月、季線之上，短線因市場情緒回穩，且技術面短期均線呈現多頭排列，有利吸引資金回流，有望延續股市評價面修復行情。預期台股近期在財報利空測試後，搭配技術面低檔背離、美國聯準會升息近尾聲，以及美國通膨數據回落帶動市場風險情緒轉好，對科技等成長股相對有利，惟整體基本面仍待全球景氣落底、明年景氣及產業動向較明確後，才有較明顯的回升行情，若要進場撿便宜仍須留意基期高低並參考產業能見度再行布局。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國10月通膨數據低於預期，激勵美股道道瓊工業指數勁揚，也帶動台股連日大漲，收復萬四關卡。Fed對於往後利率高點比前次會議後預測高出1~2個點，暗示仍有4~8碼的升息空間，但對照Fed升息斜率與CPI變化，升息斜率接近滿足點，代表後續升息斜率有機會放緩；另外，殖利率曲線倒掛，未來將出現經濟衰退，Fed決心硬著陸後，外資也預估美國2023會出現衰退，目前美國企業獲利多半仍呈現成長預估，但往後仍有下修可能，但經濟預期越差，越符合Fed期望，升息力道反而會放緩，也反映出目前產業狀況不佳，但股市跌勢趨緩的情況。

吳繼先指出，從7~8月與10~11月兩次大型法說以來，經歷兩次產業下修，尤其以第四季修正幅度遠高於市場預期，但觀察股價卻是漲的多過跌的，顯示產業的利空基本上都反映在過去股價內，出現不佳的展望，反而是利空出盡，估計後市股市往下的機率低於往上的機率。就類股操作分析，可依三大方向布局，一、半導體仍有機會成長的ASIC及檢測)類股；二、server相關，挑選唯一明年出貨成長的電子產品；三、看好電子標籤、線上遊戲、能源相關、農糧相關等長期趨勢利基股。