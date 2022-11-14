澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）表示，對於想分散業務並進軍新市場的企業而言，尤其是考量到與中國有關的地緣政治風險，印度、東南亞和墨西哥將成為中國最大的競爭者。

陸克文在新加坡舉行的德國企業亞太論壇（Asia-Pacific Conference of German Business）上表示，當我環顧世界，我看到目前有三個地區受益於「大分散」（great diversification）或「早期脫鉤」（early decoupling）議題，一個是我們現在所在的東南亞，第二個是印度，而就北美來看，則是受惠於北美自由貿易協定的墨西哥。

同時也是亞洲協會（Asia Society）主席的陸克文表示，尤其是印度，過去一年來的經濟政策發生重大轉變，可能搖身一變成為跨國企業的新市場與製造中心，「作為過去20年來一直與印度打交道的人，我頭一次確信他們準備做出重大的政策轉變，如果他們真能做到這一點，就大型消費市場而言，印度將成為下一個中國，同時也將成為一個可靠的世界工廠。但莫迪能否讓理想成真？這仍然有待觀察」。

印度不僅可能為出口商提供分散供應鏈的機會，還能成為新的終端市場。

美中之間日益激烈的競爭，以及這場大流行病導致的供應與生產中斷，使全球企業分散業務的重要性大幅升高，也預告著建立新的貿易聯盟和所謂的「友善供應鏈」（friend-shoring,盟友和友好國家之間建立供應鏈網路）的時代來臨。

陸克文並表示，德國作為歐洲最大的經濟體，在歐洲大陸的「中國議題」發展上將扮演重要角色。

德國在中國大量投資，並因為在貿易和商業上過於依賴中國而備受批評，儘管其企業代表已刻意淡化這些擔憂。

隨著要求德國減少對中國依賴的政治壓力越來越大，上周德國總理蕭茨（Olaf Scholz）首次造訪北京在歐洲掀起軒然大波。陸克文表示，「我的德國朋友經常低估他們在全球議題上的影響力，也常低估他們在中國議題上的影響力」，「幾周前我看過蕭茨在訪問北京前的書面聲明，我認為他在如何表達德國利益方面，取得恰如其分的平衡」。

在出訪北京之前，蕭茨在《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung ）和Politico的一篇專欄文章中表示，他不會尋求與中國脫鉤，而是要追求多元化與經濟韌性。

陸克文表示，各國不要因為在國家安全利益、盟友關係、人權義務以及與中國的經濟關係之間取得平衡非常困難而放棄，這一點很重要。