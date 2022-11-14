桃園市楊梅警分局與霹靂小組成員執行選前檢肅非法槍械專案，在新竹縣寶山鄉一處汽車旅館及民宅破獲地下槍械兵工廠，起出2把衝鋒槍、5把長短槍及73發改造子彈，3名嫌犯見警察上門，還企圖衝撞警車逃逸，警方最後以優勢警力將人逮捕並移送法辦。

警方接獲線報，指王姓男子在新竹縣一家汽車旅館與一處民宅改造槍械、擁槍自重，警方持搜索票前往查緝，包含51歲的王男在內，還有30歲陳男、52歲劉男，見員警上門想開車落跑，還企圖衝撞警方，在霹靂警員持槍瞄準優勢警力壓制下，嚇令3嫌「下車、手舉高、趴下」順利將人逮捕，員警並在犯嫌身上查獲已上膛的手槍，所幸並未造成更大傷害。

警方再至旅館房間及另一民宅內搜索，起出改造長槍1把、衝鋒槍2把、手槍4把、長槍短槍及散彈子彈共73發，另有槍枝零組件、彈匣、改造工具及毒品等違禁品，3嫌在警訊中坦承利用網購改造槍枝零組件，改造槍械、子彈，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送新竹地檢偵辦。

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