針對桃園市立圖書館總館違法施工，國民黨桃園市議員舒翠玲、詹江村以及張善政新媒總監練鴻慶今召開記者會痛批，桃圖總館廠商違法變更設計、二次施工，可能重演韓國三豐百貨倒塌的悲劇，並要求民進黨以大巨蛋的安全標準，嚴格審查桃圖總館。

詹江村指出，根據原始設計圖，原本桃圖總館的二、三樓都是設計成電影院，但現在廠商為了增加營收，擅自將二、三樓改成餐廳、美食街，並且增設夾層，等於是「一層變二層」。

詹江村說，廠商為了把違章所用建材鋼筋吊入，甚至把2樓樓板拆除，這樣的變更設計等於是讓總圖增加2層樓，容納人數增加，是標準的二次施工，正常來說是要即報即拆，但桃園市府以「不知情，廠商私下施工」來辯解。

舒翠玲說，1995年韓國三豐百貨倒塌，造成502死，原因就是「變更設計施工」。三豐百貨的原始設計只有4層樓，施工到一半才決定要再蓋第5層樓，然後為了5樓要開餐廳，必須把5樓地板加厚、在地下鋪設暖氣，又增加重量，最後釀成慘劇。

舒翠玲強調，今天市圖總館違法增加二層夾層，容納人數變多了，防火、疏散也都應該重新審查，廠商卻已經私自施工，要讓「生米煮成熟飯」，這跟當年的三豐百貨案太類似；如果不是跟市府有默契，敢這樣做嗎？

練鴻慶感慨，「鄭文燦的違建死不辦，大巨蛋的違建辦到死」，民進黨對於大巨蛋案，把標準無限上綱，防火審查審了一年半，但對於桃圖總館卻又是完全放水，呼籲鄭文燦，要用大巨蛋案的安全標準來審查桃圖總館的變更設計，否則就是圖利共犯，鄭文燦要好好善用最後的任期補救，不要讓桃園總館，成為自己政治生涯的污點。