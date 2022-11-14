普華國際今（13）日指出，隨著全球疫情流感化、台灣邊境解封，國內整體經濟活動回歸日常，商用不動產交易逐漸回溫，今年前10月累計商用不動產市場成交量已突破千億元，預估全年整體可達1,200億元的交易規模，僅次於2021年1,431億元，商辦及廠辦市場可望延續熱度至明年。

普華國際不動產公司今天表示，根據統計，至今年10月底，商用不動產交易已經突破千億元，金額近1,054億元。

以產品類型來看，商辦及廠辦佔比最高，分別佔了32％、35％， 其次為廠房佔比16％。

若以投資者類型來看，保險業依舊為最大投資方。

今年截止目前為止，前十大商用不動產交易案，金融保險業就佔一半，購置商用不動產共砸下338億元（不含購置土地的部分），較去年300億元增長13％，顯示壽險看好國內未來中長期的商辦市場。

以區域來看，台北市商辦或廠辦，因高單價高總價，佔了整體商用不動產的45％，其主要原因是台北市辦公需求大，空置率不斷下探，租金往上攀升，加上不少大樓進行都更危老，供不應求，不少企業紛紛以買代租，直接購入作企業總部或擴充辦公室使用。

例如：廣積科技以10億元購置南軟廠辦、華崗集團以9.8億元購置太平洋商業大樓、威剛科技持續加碼購置內科長虹雲端科技大樓等。

普華國際不動產總經理田揚名指出，對於金融保險業而言，為因應升息壓力，購置商辦或廠辦，可說是很好的避險保值工具之一。

田揚名表示，今年以來美國聯準會已4度升息，台幣匯率進一步貶值，通膨升溫（行政院主計處公佈10月CPI年漲2.72％），預估台灣央行將繼續升息半碼，預估今年整體商用不動產可達1,200億元的交易規模，僅次於2021年1,431億元，商辦及廠辦市場可望延續熱度至明年。