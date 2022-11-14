交通部111年度招商大會將於12月登場，以「交通商機大平台，再創建設新巔峰」為主題，交通部所屬各機關（構）共推展68件民間投資及重大工程採購案件，包括軌道類、觀光類、港埠類、公路類等，其中港務公司推出9件民間投資案件，預估釋出商機高達165億元。

港務公司預計推出亮點商案，為臺中港港埠產業發展專業區（I）興建營運投資案及臺中港觀光遊憩商業區興建營運投資案。

其他7件民間投資招商案分為基隆市暖暖區東暖新村土地招商案、臺北港交通服務區招商案、臺北港物流倉儲區第2-1期倉1-4後線場地招商案、蘇澳港15號倉庫招商案、蘇澳港觀光轉運專區招商案、高雄港第四貨櫃中心後方土地B區及花蓮港物流專區招商案，招商案件涵蓋港埠倉儲、觀光遊憩、交通服務等。提供各業別進行投資評估。

港務公司將於招商大會現場設置攤位展示本次推出的案源，並設置洽談區即時提供個別諮詢服務，報名時間即日起至20日。