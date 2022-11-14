新北市歡樂耶誕城本周將推出「運動派對」，今年號召6支職業運動隊及近40個攤商到新北市民廣場，創造全台最動感、最熱血、最吸睛的運動派對，球星楊敬敏、曾文鼎，射箭好手雷千瑩等都會到場，還有原子少年土星見面會，準備嗨爆市民廣場。

體育處表示，這次運動派對以「新北運動FUN電站」為主題， 2天活動包括「新北城市隊見面會」、「親子運動體驗」、「爆汗有氧舞蹈」、「原子少年土星見面會」及運動穿戴裝備、營養補給、應景耶誕點心等多元豐富互動攤位，讓大家吃喝玩樂一次滿足。

新北市目前有籃球、棒球、排球、射箭及壘球冠名運動隊，為回饋球迷朋友對新北城市隊支持，邀請新北國王及新北中信特攻全體隊員，包含「禁衛軍士官長」楊敬敏、「護國神Q」戴維斯、「黑豹」阿巴西、「大房東」曾文鼎都將來到市民廣場；還有新北凱撒射箭隊「雷母」雷千瑩；富邦悍將「棒球情人」高國輝、「王爸」王正偉；新北中纖女排童琦芳與葉于雯等重量級選手，在舞臺區除了有簽名會，還有神射手教學、排球托托樂、籃球比手畫腳、動作接龍等互動小遊戲，球迷不但可以與喜愛的球星、運動員同樂，還有機會獲得小禮物。

舞臺活動還有最夯的「音速小子滑步車」及適合大人小孩同樂的「跳跳床」，讓爸媽帶著自己的寶貝放電；知名Zumba老師恬恬帶領超強師資，帶來3種耶誕節主題的有氧舞蹈，穿著白色衣飾參與「耶誕有氧爆汗趴」，還有機會兌換限量精美小禮。

除此之外，以堅強舞蹈實力出道的原子少年土星，也將現身運動派對，當天將與粉絲們組隊熱血運動競技，現場演出限定歌曲。

體育處補充，這次設計「LINE電子集章活動」，只要民眾至大會公布的集章點，完成指定活動，掃描QR code，集滿8枚電子章，就有機會抽中MacAir筆電、iPhone 14、Apple Watch等大獎。