從服務業到製造業，從平面到立體製圖，美術系畢業的陳紫羚因疫情而被迫轉換跑道，但目標明確的她，利用職業訓練的幫助，成功跨業轉職，在機械製圖的領域發揮所長，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署機械設計職群於112年度機械相關職訓課程陸續開始招生，歡迎失業或待業民眾免費報名參訓，透過學習技能，實現職場加薪夢。

勞動部發展署桃竹苗分署「電腦立體繪圖輔助產品設計班」結訓學員陳紫羚，畢業於國立大學美術系，畢業後曾先後做過飯店櫃台及美編設計等工作，無奈碰上疫情而遭到裁員，考量機械製圖與平面設計操作相似度高，也比較好入門，陳紫羚決定朝理工製圖發展，於是報名參加桃竹苗分署開辦的「電腦立體繪圖輔助產品設計班」當做轉業的跳板。

結訓前陳紫羚考取「丙級電腦輔助立體製圖」證照，並在訓後1個月順利進入以製作避震器為主的科技公司負責機械繪圖工作，目前工作超過8個月的她，也因為出色的工作表現，受到主管的賞識與肯定，薪水也較以往在服務業高出5000多元，上下班時間也非常穩定。

桃竹苗分署長林淑媛表示，桃竹苗轄區為航太、半導體與精密製造等產業群聚的核心重鎮，也有許多頗具規模的電子、醫療、3C、食品等民生工業與週邊延伸發展出的自動化、模具、精密加工之機械產業鏈；為了配合轄區產業人才需求，分署每年透過自辦職前訓練共開辦117班訓練3000人次，而在機械職類課程就有13班訓練338人次，訓後就業可朝公民營企業、製造業、科技業、航太業等行業別的製圖員、助理工程師、設計工程師、研發工程師、機械工程師、產品開發工程師及專利工程師等從業人員，每月平均薪資從3萬至3萬5000元起跳。