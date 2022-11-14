新北市長候選人林佳龍跟爭取連任的新北市長侯友宜今(14)日參加新北市長候選人政見發表會，會後林佳龍不為自己的表現做出評價，而是希望新北市民在26日用選票為自己打分數，他也酸侯友宜面對媒體提問都只會像答錄機一樣跳針鬧笑話；針對在政見發表會的採取主動攻擊的策略，林佳龍坦言現在整體選情較冷，哪一邊先把票催出來就是勝敗關鍵。

林佳龍表示，今天這場是政見會不是辯論會，所以他有36分鐘的時間可以跟新北市民講述自己的主張，希望新北市民都能來看這場政見發表會，他也提到原本希望侯友宜能接受辯論的要求，他如果接受就是在歷史上留一個好名聲，拒絕就是不願讓市民有知的權力；至於對今天的表現評分，林佳龍希望由市民在26日用選票打分數。

他痛批，侯友宜連發問者的提問都能答非所問，這是對人不尊重，質疑侯「對市民也會是用這樣的態度面對嗎」，強調這就是現在新北市侯市長在治理上發生的最大的問題，就是看不見人、不斷重複講他的話，講久變空話、笑話。

林佳龍也直言自己跟侯友宜是2個極端對比，他是推動台灣民主發展的學運改革者，有大翻新的格局，清楚城市的願景以及計畫；而侯則是捍衛威權體制、很保守、不願意改革，把市長當里長做，只會說好好做事。

他強調，相信透過這一陣子不斷的宣傳，已經有越來越多市民覺得改變的時刻到了，其實選舉這次事相對比較冷，哪一邊有熱情把票催出來就是勝敗關鍵。