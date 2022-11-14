雅捷體驗各種大尺度影片。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF11月封面邀請黑馬新人、擁有E奶的雅捷擔任封面女郎，雅捷近期被譽為新人怪獸，在第4屆的JKF百大女郎票選名列前茅，成績亮眼，在IG上一組「無罩駕駛照」擄獲上萬人關注，雖然「無罩」，但雅捷還是很注意安全，因為她自備了兩顆超大的安全氣囊，讓網友大讚應該很安全。

雅捷分享大尺度並非許多人想像的情色，其實多半蘊藏的是女性肢體的展現與美感，加上劇情、題材，更增添了人們的幻想與渴望，能夠從中扮演與生活不同的角色，完成在現實世界裡不能實現的情景，因此我愛上了，也全心全意投入。即使大尺度作品是裸露和挑戰禁忌的，但私下的我生活卻是和一般人一樣，驚天動地的劇情只會在拍片發生，滿足大家的幻想，也透過工作拍攝體驗更多種生活。壓力大時會獨自去KTV吶喊，有時會冥想打坐，笑著說：「雖然有點老派，但我甚至會去釣魚，適當的沈澱自己調適好心態，然後再出發」。

被封為新人怪物的她也分享拍攝的時候會使用「潤滑油」，讓女性的肢體更加誘惑，即使在明亮的環境下也能增添無盡的幻想，讓自己魅力爆棚。 喜歡會做家事、會整理、會愛惜的男生，絕對是各方面都不差的人，未來想解鎖的床戰地點？雅捷說：「應該是有落地玻璃窗的大樓，就像被展示的藝術品，光想就覺得害羞！應該非常刺激。」