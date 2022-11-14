至29日前凡購買Let’s Café任一咖啡飲品，只要加價9元即可將金馬獎座造型杯塞帶回家。（圖／全家提供）

電影界年度大事第59屆金馬獎即將登場，全家Let’s Café第4度與金馬影展合作，推出Let’s Café期間限定聯名杯款，以及橘、藍兩款限定杯套，更有細緻精巧的金馬獎座造型杯塞，很快就掀起社群討論。7-11 CITY CAFE則全面換新裝迎接充滿「愛」的聖誕節，首波「愛‧Sharing主題咖啡杯」將於16日上市，推出白、粉藍、粉綠3款主題杯，第二波於12月14日再推出紅、綠、橘、粉紫4款，合計共7款顏色。

全家Let’s Café與金馬影展合作多年，每年限量的聯名杯款與周邊商品更造成市場話題，引發不少金馬迷爭相收藏，今年延續「凝視痕跡：如何和變動與未知共存」視覺主題，以59字型構成的金馬圖騰化身Let’s Café期間限定聯名杯款，搭配橘、藍兩款顏色鮮明的杯套，將電影落入消費者的日常生活中。歡慶金馬59，全家更獨家推出金馬聯名杯塞，以金馬獎座等比例縮小開模訂製，小巧細緻，原價59元，至29日前凡購買Let’s Café任一咖啡飲品，只要加價9元即可將金馬獎座造型杯塞帶回家。

為向電影人致敬，Let’s Café推出金馬預熱優惠活動，自即日起至29日，凡於全家店舖購買Let’s Café特濃系列，無論是特濃美式或特濃拿鐵，皆享任2杯99元限時優惠；Let’s Café金馬限定濾掛咖啡亦推出單盒原價399元、2盒特價499元活動，相當於63折。

2022「愛‧Sharing」慶祝活動開跑，CITY CAFE全面換新裝，自16日陸續推出白、粉藍、粉綠等7款顏色主題杯。（圖／7-11提供）

7-11 CITY CAF主打「愛‧Sharing主題咖啡杯」，咖啡杯設計為金色雪橇向上延伸變身為美麗的聖誕樹，華麗優美的線條加入六角形雪花、星星、禮物、彩球以及最重要的雪兒，「愛‧Sharing」也帶來CITY系列飲品分享優惠，7-11門市16日至29日止推出CITY系列飲品任選2杯79折、4杯75折優惠。