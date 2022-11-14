大陸電影盛會「第35屆金雞獎」頒獎典禮在本月12日於廈門盛大展開，現場眾星雲集，包含成龍、劉德華、Angelababy（楊穎）、高圓圓、倪妮、黃渤、關曉彤、佟麗婭、陳妍希、蘇有朋等大咖明星都盛裝出席。而當地電視台也在後台對各路明星進行採訪，不過因拍攝角度「過於真實」，加上鏡頭毫無濾鏡掩飾，令不少女星的缺點都因此暴露，引發網友熱烈討論。

第35屆金雞獎頒獎典禮雖已在本月12日結束，但後續的話題仍持續延燒。近日大陸網路上便開始瘋傳，當地媒體「廈門音樂廣播」於紅毯後台採訪各家明星們的影片，而影片中，率先登場的是女星Angelababy，當時的她雖畫著精緻的妝容、盛裝打扮，但正面拍攝的「死亡角度」與頂光的照射之下，使她臉上的痘痘及法令紋顯得更加明顯，過瘦的臉頰也令不少人認為她的五官過大，顯得十分詭異；甚至還有網友認為她的皮膚看起來髒髒的。

而這樣的「死亡角度」就連女神高圓圓也沒辦法駕馭，在頭頂燈的照射之下，高圓圓的髮型顯得特別凌亂、頭髮也顯得少又禿，眼下的細紋及法令紋更是清晰可見，看起來滄桑許多、更顯年紀。其他明星包含馬蘇、蘇有朋、黄渤、王景春等人也看起來妝感厚重、皮膚粗糙，令不少網友看了都大吃一驚。