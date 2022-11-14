台灣指數公司與櫃買中心合作新編「台灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」，今天起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。「上櫃ESG 30指數」權重前十大成分股依股票代碼排序為光洋科(1785)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、力旺(3529)、東洋(4105)、世界(5347)、中光電(5371)、中美晶(5483)、環球晶(6488)及元太(8069)。

「上櫃ESG 30指數」以上櫃普通股為指數母體，並經排除高耗能、高汙染產業(如：鋼鐵工業、塑膠工業、化學工業、油電燃氣業、橡膠工業)為成分股採樣範圍，經流動性檢驗後，運用國立台北大學商學院企業永續發展研究中心以永續報告書、年報、政府資訊等公開資料建構「台灣永續評鑑」，篩選符合財務指標及ESG指標的企業，再依自由流通市值選取30檔上櫃股票，並以自由流通市值結合永續績效級距指標加權計算，同時設定前五大成分股權重總和不得超過65％、個別產業權重總和不得超過 40%，以表彰兼具可投資性及永續發展表現良好上櫃公司投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「上櫃ESG 30指數」累積報酬率為80.73％、2021年殖利率為5.49％，表現均優於櫃買指數（60.02％、3.62％）。指數每年於4月、6月、9月及12月進行成分股定期審核，檔數固定為30檔。