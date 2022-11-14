台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安再度捲入詐領費爭議，據週刊爆料，相關13頁的內帳明細都已被曝光。高虹安今天（14日）下午召開記者會表示，她詢問過辦公室了解後，並沒有這些帳目資料，還說「公積金制度」是沿用前立委的制度，並非自己或助理們原創，至於這名前立委是誰，高虹安則沒有透露。高虹安強調，這些所謂吹哨者提供的資料無從查證，並且非常容易被竄改，不應該以此定罪，而選在選舉白熱化時期釋出這些消息，也讓人懷疑是否有對價關係。

高虹安首先拿出，前金門縣立委吳成典涉詐領助理費但判處無罪的判決書表示，立院公費助理屬於勞雇契約，薪資如何使用與處分，不因雙方約定而影響有效性，與人頭助理是兩回事。並舉出立法院公費助理的函釋表示，助理的工作內容可由委員自訂工作標準，薪資也直接匯入助理帳戶，助理的所得處分是自由意志，無涉勞雇關係。

高虹安強調，絕無脅迫要脅任一位助理繳納款項至公積金，對於所謂吹哨者提供的帳目也不曉得真實性，並且無從查證。高虹安說，她知道公積金的制度存在，但此制度是延續之前立委經驗，過去國會辦公室的助理們曾經約定好會捐出某部分的加班費，但「我絕無脅迫」。

現場媒體追問是否會自行公布帳目澄清，高虹安回應，她有看過一部分的excel檔案，但這都是流水帳，任何人、任何時候都可以修改，對於有關報料內容中「應退款」的項目細節也不清楚。