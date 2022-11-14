新北市第三選區本屆競爭激烈，藍綠白皆有新人參選，今年因選情偏冷，對於新人本就處境艱困，但選前一個月又因司法判決案件，民進黨新北市議員何淑峯遭判刑、褫奪公權，使得該區選情更為撲朔迷離。綠營新人林秉宥今（14）日發布新聞稿指出，不僅自己選情告急，新莊更可能在藍白夾擊下，由傳統的綠營票倉「綠地變藍天」，希望選民能夠給予支持。

民進黨新北市議員候選人林秉宥指出，在何淑峯喪失競選資格後，內部民調顯示原有票源可能流向同黨新人翁震州，而受益最大的則是國民黨戴湘儀，因婦女保障名額而當選機率大增，另外民眾黨陳世軒也有父親陳明義長久以來的基礎，使得自己的選情更顯艱難，只能在最後十幾天奮力一搏。

林秉宥競選總部總幹事陳文治表示，林秉宥、翁震州是都是有經驗的新人，但因首次參選，在選區內的溝通、合作還沒有培養起一定程度的默契，但翁震州過去為立委吳秉叡助理，能獲得秉友會支持，加上經營區域與何淑峯接近，因此在何退出競爭後，很大機會接收何的原有票源。

陳文治也說，因為自己本次退出選舉時間較晚，也使得林秉宥的組織宣傳起步較慢，因此支持度有些許落後，但根據過去民進黨得票數分析，民進黨在新莊還是有4席的空間，前提是必須黨內團結合作，若無法整合團隊，將使整體選情受到影響。

反觀藍、白陣營，國民黨戴湘儀本來民調也不理想，但因何淑峯退出後，使得選情翻轉，甚至很可能因婦女保障名額而讓當選機會大幅提升；民眾黨的陳世軒也因為父親陳明義過去長久以來打下的基礎，加上本屆新莊為獨立選區，父子兩人不會互相分票之外，陳世軒可能還能接收父親過去的票源。

不過陳文治也肯定林秉宥，儘管自己的選情可能受戴湘儀坐收婦保名額而更為嚴峻，但林秉宥仍然認為，性別平等本來就是需要大家起努力的目標，因此只能在最後時刻出渾身解數，用雙手雙腳爭取選民信任。

最後陳文治也批評，柯文哲想藉佈局議員、擴張政治勢力以進攻2024總統大選，因此與國民黨協調陳明義兒子陳世軒以民眾黨籍參選，如此不僅很可能在本屆出現「議會父子檔」，還可以避開國民黨內的利益分配問題，雙方正是投機政客的一拍即合。