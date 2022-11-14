聯亞生技今公告，旗下開發的新冠疫苗UB-612持續執行臨床保護效益試驗，依食藥署建議進行中，目標族群收納人數近3000人，可望於年底前完成數據分析，規劃向食藥署提出新藥查驗登記審查申請。

聯亞透露，目前已知UB-612臨床試驗，接種第3劑追加劑後，在對抗Delta 及Omicron BA.1 變異株方面，可將原先僅接受兩劑基礎劑時，免疫力較弱的老年人的中和抗體反應，提高至與年輕成人相同的高水平；若此疫苗保護效力試驗可成功驗證UB-612長期免疫記憶力及預防中重症的效果，有望解決當前COVID-19疫苗因不斷突變而頻繁接種的安全與有效性的疑慮。

聯亞去年公布UB-612二期期中解盲，未能符合食藥署訂定的國產疫苗免疫橋接中和抗體的單一標準，至今尚未取得台灣EUA核准。不過，聯亞生技並未停止研究工作，UB-612疫苗藉由臨床實證數據顯示，接種第3劑追加劑後，可展現極佳的B與T細胞免疫記憶效應，並產生足以對抗多種變異株（包含Omicron）的中和抗體反應 。