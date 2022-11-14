國民黨新竹市長候選人林耕仁今（14）日與國民黨副主席連勝文、立委鄭正鈐、孫文學校校長張亞中等人一同參加「贏回新竹 贏回中華民國」座談會，而會後也在臉書發文喊話，表示他堅定守護中華民國，面對不公不義的事情，也會挺身而出，勇敢的對抗！林解釋，這是因為在背後，有許許多多需要守護的人，是家人、是朋友，也是自己一生懸命要守護的新竹市民。

林耕仁指出，與會的連勝文痛批，新竹棒球場日前發生問題，桃園運動中心遇到地震天花板也崩落，民進黨執政到底藏有多少弊端？同時連也直言，這場選戰是「善良對邪惡、公理對謊言」，林耕仁承諾，他上任後會直接查弊，絕對不會縱容任何傷害新竹的事情發生。

最後林耕仁也宣誓，他會秉持參選的初衷，做最照顧市民的市長，不愧對這塊土地、不辜負人民的期待，打造「舒適減壓，永續新竹」，用心耕耘新竹這塊幸福之地，讓子子孫孫在中華民國藍天的照耀下，自信地說出「我是新竹人」！