針對對手蔣萬安提到的「矽谷經驗」，陳時中競選總部今天召開記者會，指稱蔣萬安過去待過的公司，約有九成業務跟中國傳統產業有關，卻跟新創產業無關。質疑蔣萬安就是一個打雜、跑腿，或者是為陸資服務的經驗，提不出如何將矽谷經驗運用在台北市的市政政策，要蔣萬安向市民說清楚。

陳時中競總今天由總幹事吳思瑤、發言人林楚茵、陳品潔、羅浚晅、台北市議員梁文傑及台北市議員候選人趙怡翔共同召開「矽谷律師的真相」記者會。

林楚茵表示，蔣萬安在辯論會上提到的矽谷經驗，經不起檢驗與質疑。蔣萬安稱「直接參與的跨國併購案之一，就是南韓最大拍賣網站Gmarket與eBay進行併購的談判協商」，卻又被指出該併購案於2009年4月才完成，但蔣早在2月就遭到WSGR事務所資遣。

梁文傑指出，蔣萬安2010年在矽谷的Crone ＆ Rozynko事務所工作，這家律師事務所主要業務是為陸資公司服務，幫陸資公司在美國融資、買殼和上市櫃，服務客戶對象包含：中國瑞達電源有限公司、寶生鋼鐵製品有限公司等，跟矽谷科技創新有什麼關係？

對於蔣萬安回應「美國都不擔心，民進黨擔心什麼」？梁文傑表示，美國政府現在很擔心在美國上市和募資的中國企業，最近有88家被列為特別監管名單，另有五家在美國上市的中國企業，包括中國人壽、中國石油、中國鋁業、中國石化與上海石化都被逼下市。

趙怡翔表示，根據蔣萬安Linkedin帳號資料顯示，他2009年在WSGR律師事務所、2011年進入The Crone Law Group，而The Crone Law Group大概有九成的業務都跟中國傳統產業的企業有關，卻跟新創產業無關。蔣萬安2011年2月在舊金山創立萬澤國際法務事務所，一樣服務中國企業，這並不違法，但說他這段時間都在推動新創業務，這是不誠實的作法。

陳品潔認為，蔣萬安提出Gmarket與eBay兩大商業巨人的併購，與新創沒有任何關係。當蔣萬安說別人不瞭解新創，他卻提不出任何例子時，不免讓人懷疑是在誤導民眾。蔣萬安說他過去在美國受雇擔任律師，蔣萬安在併購完成前被資遣，代表他在團隊裡的角色應該不是很重要的角色。

吳思瑤表示，矽谷經驗成為蔣萬安參選的口頭禪，但他的矽谷經驗原來就是一個打雜、跑腿，或者是為陸資服務的經驗，所以提不出如何將矽谷經驗如何運用在市政的政策。