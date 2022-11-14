美股大漲，台股跟著衝高，上周台股強彈7.53％，外資回補積極，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超895.27億元，不但結束連四周賣超，也創今年單周買超新高。

統計今年年初至11月11日止，外資累計賣超為1兆2,749.64億元，外資總持股市值為17兆3,201.07億元新台幣，占全體上市股票市值的39.68％，較11月4日的15兆6,106.16億元新台幣，增加1兆7,094.91億元。

在個股部分，指數大漲，晶圓雙雄外資積極回補，聯電(2303)、台積電(2330)分居上周外資買超第一及第四大個股，張數分別為204,465張及73,513張，買超第二大的是新光金(2888)，張數為88,613張，華新(1605)買超82,253張排第三。

賣超方面，上周外資賣超前三大分別為鴻海(2317)、華航(2610)及玉山金(2884)，賣超張數分別為84,227張、31,270張及19,648張。