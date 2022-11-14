林漿紙大廠華紙(1905)今（14）日召開法說，發言人陳瑞和表示，目前國際漿價維持高檔、能源及船運成本續揚，第四季規畫調漲產品內銷價格15％反應，但仍會考慮客戶承受度。不過，雖然旺季市況不如往年，華紙受惠全球布局效益顯現，需求受影響程度較小。

華紙指出，由於俄烏戰爭尚未平息，影響全球木片供應吃緊、能源價格續揚，造成原物料價格居高不下，推升營運成本，漿紙產品反映部分成本上漲現況，價格維持高檔。而全球央行持續升息對抗通膨、中國大陸仍受封控影響，對市場的整體供需現況增添不確定性。

華紙發言人陳瑞和表示，目前國際漿價維持短纖900多美元、長纖960～980美元高檔，由於需求增加、但產能未增，明年長纖供給看來更缺，且能源及船運價格上漲未見趨緩跡象，第四季仍會調漲價格反應成本增加。

陳瑞和指出，第四季市場需求通常會略優於第三季，華紙規畫將內銷產品價格調漲15％，但也坦言今年迄今狀況不如往年好，因此仍會考慮客戶承受度而定。不過，相較於同業面對低迷市況減產因應，華紙的全球布局效益顯現，需求受此因素影響較小。

面對全球市場前景未明，華紙表示將秉持穩健經營原則，彈性調整產品結構，提升生質能源、降低整體營運風險，為股東創造合理的投資價值。同時，以綠色為主軸，未來將朝向綠色能源、綠色製造、綠色產品三大目標邁進。

華紙指出，花蓮廠擁有全台唯一的「木質素暨汽電共生」最大生質能發電系統，發電容量達20,000kWh。台東廠以回收紙中的塑膠餘料製造為固態再生燃料（SRF），取代煤炭進入鍋爐發電。久堂廠將以城市廢棄物及農業剩餘物為原料，全力發展低碳且環保的潔淨能源。

此外，華紙積極導入人工智慧生產與品質管理系統，從製程源頭進行節電管理、並逐步汰換老舊馬達，前三季節電達460萬度，溫室氣體盤查總量的二氧化碳當量排放年減9.6％。並生產「益利《CircuWell》全回收食安用紙」、「農業用紙」等低碳足跡綠色產品。