日本第二大銀行三井住友金融集團周一公布財報，由於經濟狀況的改善，刺激了貸款，該集團第二財季(7~9月)淨利年增8.0%，集團並上調了獲利前景。

三井住友上季實現2729.9億日圓(約19.6億美元)的淨利，高於去年同期的2528億日圓。

在截至明年三月的本財年當中，三井住友上調了全年獲利預期，從7300億日圓上調至7700億日圓。

三井住友表示，日本和美國的貸款需求依舊強勁；而支出的反彈，也提振了該集團的信用卡和消費金融業務。

與此同時，9月底持有的海外債券的估值損失為1.05兆日圓，高於6月底的7296億日圓。

該金融集團還指出，將回購4.4%的自家股票，價值高達2000億日圓。

三井住友和其它日本主要銀行大舉投資外國債券，主要是美國的國債，以求在日本國內超低利率環境下，尋求更高的回報。

儘管它們自去年以來已經削減了投資，但聯準會比預期更快的貨幣緊縮速度，已經導致日本銀行們所持美國國債出現未變現的損失。

三井住友周一股價收跌1.33%，報4289日圓。