「Hello Kitty新春兔兔佛跳牆(附Happy兔U 雙層透彩玻璃甕)」，5480元限量700組。（老協珍提供）

老協珍今年將佛跳牆與藝品創新結合，首度攜手三麗鷗打造Hello Kitty絕美玻璃藝品「Happy兔U 雙層透彩玻璃甕」，將Hello Kitty經典造型以雙層玻璃精美設計，Q萌造型讓人眼睛為之一亮，全球僅限量700個，搭配老協珍佛跳牆，2023全新推出「Hello Kitty新春兔兔佛跳牆」新年禮盒，賦予美味兼具視覺的新年饗宴，官網、門市將於17日上午11點限量開賣。

老協珍公關表示：「每年與三麗鷗的年菜聯名，都期盼帶給消費者新穎感受，我們不斷思考如何讓聯名更別出心裁、打動人心。」藉由藝品感設計及實用性為主軸發想，老協珍與三麗鷗以工藝之美創造全新作品「Happy兔U 雙層透彩玻璃甕」，由資歷60年的玻璃師傅精湛淬鍊，經過多次工藝挑戰，將手工玻璃層次與新年印花交織輝映。每個「Happy兔U 雙層透彩玻璃甕」皆有搭附一張專屬小卡，小卡上有獨自限量編號，彰顯藝品的收藏無價。

「Hello Kitty新春兔兔佛跳牆」內容物相當講究，以數十年挑選乾貨經驗與烹煮手藝，嚴選頂級智利鮑魚、中南美洲黑玉烏參與北海道干貝等數十種山珍海味，交織蘊含豐厚膠質的鮮美湯頭，再搭配「Happy兔U 雙層透彩玻璃甕」，相信大人小孩都能在新年聚餐時滿足五感。