桃園永豐雲豹籃球隊超級巨星霍華德(Dwight Howard)為迎接19日主場首度出賽，14日持續投入訓練，接受體能教練維達斯(Jimmy Vidas)一對一貼身練習，要把身體調整至最頂尖狀態，出戰高強度賽事！

霍華德一早就出現在健身房，維達斯更特別針對核心與有氧訓練，開出專屬魔獸訓練菜單，維達斯表示，這份訓練課表會讓霍華德流很多汗、並感到很疲累，目的是想讓他的身體調整到比賽狀態，打出快節奏的籃球賽事，我們要確保他在慢慢逐步進化過程中，讓他的身體完全準備好。

無論是以前在美國NBA，或是現在來到台灣，霍華德所展現的肌肉線條，都讓許多網友讚嘆不已，維達斯也說，這就是職業球員的精神，他們需要一整年刻苦訓練，不會只有短暫三個月就停止，必須長久維持身材，並在高張力的賽事穩定發展，接下來在賽季中，球團將協助霍華德維持力量，強調腿部及膝蓋等下肢訓練，得以在高強度賽事發揮更多優勢。

維達斯在1999年進入休士頓火箭隊，擁有超過25年體能訓練經歷，指導過包括歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)、哈登(James Harden)等人，看過這麼多優異球員，他對霍華德的身材條件以及傑出的跑跳能力依然讚不絕口。

「當我在1999年展開職業生涯時，我們擁有傳統的禁區中鋒，但當霍華德進入NBA後，發現到這位有著高大身形，卻擁有優異跑動、跳躍能力的球員，我過去沒有看過這種條件，真的發自內心驚呼，霍華德已經是另一種等級的身體了。」維達斯說。

維達斯還加碼分享一段小趣聞，證明霍華德不同於其他人的身體條件，他說：「過去火箭隊時期，有一次霍華德在練習時跟控球後衛比賽跑，甚至還跑贏了那名後衛！他真的花費很多心力在保持身材。」維達斯認為，霍華德是名優秀運動員，知道自己想要的目標，身為體能教練要做的，就是聽取這些球員心聲，然後圍繞著這些目標，打造幫助球員的體能計畫。