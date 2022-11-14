高雄龍虎斑開拓銷售新通路。為響應高雄好東西，推廣海洋局扶植的高雄優質龍虎斑，高雄海洋局攜手魚社長、高雄翰品酒店一起賣魚。

記者會活動，邀請高雄翰品酒店總經理林俊宇與海洋局副局長黃登福14日同台，聯手行銷高雄的龍虎斑，並由飯店餐飲團隊研發出龍虎斑滴魚精、白味噌龍虎斑、龍虎斑XO醬等新產品。

林俊宇指出，飯店之前參加海洋局所舉辦的推廣在地漁產活動，經媒合認識了多家高雄在地的養殖漁業業者，也更進一步認識了優質的高雄在地漁產品。其中位於林園的漁社長所養殖的石斑魚品質更是讓人感到驚豔，因此展開此次的合作。

林俊宇說，高雄翰品酒店為雲朗觀光集團旗下子公司，且於在地服務已逾40年，秉持雲朗觀光集團的精神，不能僅一昧追求獲利，更要與在地共好，企業於發展中盡力善盡企業社會責任。

黃登福也為高雄龍虎斑站台，希望透過飯店餐廳、電商平台等各種管道，把品質最好的龍虎斑推銷給全台消費者。黃登福表示，位於林園的魚社長從事的是龍虎石斑魚養殖，不斷改變養殖方式，打造出比野生還厲害的水源，用心培育出極致龍虎斑。飯店透過先行處理，民眾買回家就可以直接料理或食用，讓原本的國宴大菜變成家常料理，鼓勵民眾多多食用國產好魚。

龍虎斑滴魚精選用高雄在地林園純海水養殖魚社長龍虎石斑魚，搭配紅高麗蔘以及優質紅羽雞兩款，讓營養更加升級，細心調配完美比例，口感香醇，順口不油膩，無腥味。選用高壓恆溫滴萃的工法，呈現原湯精華，滴滴精萃，拆封即可直接飲用。

龍虎斑全魚宴採用冷凍保存，選用魚中極品，來自高雄林園石斑養殖重鎮，由魚社長龍虎石斑達人所飼養，肉質鮮美滑嫩，魚皮富含膠質。搭配飯店主廚精湛的白味增熟成醃製，讓新鮮的魚更鮮甜，完全無腥味土味。按魚頭、魚骨、魚身部位分切分包裝更方便，全口味規劃可蒸、煮湯、炸、烤、煎、一款白味增搭配頂級鮮魚，在家使用任何器具都可烹調出主廚的美味。

此外，為響應高雄好東西的推廣，由飯店的餐飲團隊創意研發出龍虎斑滴魚精、白味噌龍虎斑、龍虎斑XO醬等產品，且相關商品將於11月21日開放預購，於12月底出貨。並將長期於雲朗觀光購物平台「雲朗選物」販售，預購期間將推出相對優惠的折扣推廣商品。