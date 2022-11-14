立委14日於財委會爆料近期發現在中山捷運站地下街，有一家店鋪型的「保險之家」但背後卻是一家在台登記設立的僑外資顧問公司並和一家合法的保經公司做「協力合作」，主要業務是做保單諮詢、保單檢視或契約更新，這合法嗎？金管會主委黃天牧認為，這是「灰色地帶」，會請保險局去了解。

立委指出，這間店舖「保險之家」背後是一家顧問公司、登記為僑外資，負責人是日本人，母公司來自日本福岡的財務保險公司，在台灣成立了「壹壹零顧問有限公司」，經濟部商登是國際貿易、餐飲、食品顧問、投資管理顧問、其他顧問服務業等，營業項目中只有其他顧問服務業與保險相關。

立委表示，「保險之家」官網寫說任何有關保險的諮詢、首次在台投保問題都可以在這家店做，且註明與國內合法的保經公司「環球世達Global Star」合作，但該公司的人才招募寫「保險諮詢專員」，也沒要求保經代資格，此例一開以後會不會出現7-11、檳榔攤都可以提供保險諮詢、開賣保險？

黃天牧強調，「環球世達」有保經代資格，但「壹壹零」沒有就不能做保經代業務，會請保險局去了解，會在最短時間內進行了解。

金管會保險局副局長林志憲表示，目前會釐清二大項，一是要了解，招攬業務是環球世達還是保險之家，會去了解雙方的合作分工狀況。二是實際招攬的人員有無保險業務員執照，此案其實很單純，要適法來處理整個經紀代理的業務。

據了解，保險之家目前位於捷運中山站地下街等地，主打「您的保險好鄰居、自組保險、自主人生」，包括產壽險都有提供諮詢服務。