根據眼科醫學會於2019全台護眼趨勢調查，國人每日使用3Ｃ產品逾10小時，眼睛疾病也越來越年輕化，特別是學齡兒童度數增加快，容易引發高度近視，面對無法避免科技產品融入生活，磊山保經關注到孩童眼睛疾病愈發年輕化，也體察家長擔憂自身孩子視力發育的心聲，特別與英國保誠人壽共同規劃出「睛元保」終身健康保險，多方位提供眼睛保障．

磊山保經業務總經理林世德表示，磊山的企業理念就是「在一起，更美好」，不僅重視保戶的權益，更是從生活上替客戶發現需求，以符合客戶的需求與期待，近年第一線業務夥伴在進行保戶服務時，發現家有學齡兒童的家長們，都會談到３Ｃ世代孩童眼睛健康的問題，而台灣並沒有一張針對學齡期孩童「靈魂視窗」做保障的保險，可偏偏此族群的視力發展最為關鍵時期，據國民健康局每五年對全國 6 至 18 歲學生屈光?況的公開統計發現，高度近視逐年比例增加，其中近視比率高、度數深與發生年齡提早等三大視力問題提早浮現，是不可忽視的文明病議題，因此特別與保誠人壽共同研議開發了針對學齡孩童而設計的眼睛保單，為擁有學齡孩童的家長們，多增添一個保障。

磊山保經與保誠人壽共同開發的「睛元保」終身健康保險，滿周歲即可投保，保障範圍包含：眼睛手術保險金、眼睛處置保險金、眼睛手術住院保險金與失明保險金、特定眼睛手術療養保險金、雙目完全失明保險金等五大項目，提供罹患眼疾所需的手術、處置、住院及手術療養或完全失明的保障，並提供特定手術或完全失明另有5倍或30倍給付之金額、體況達標給付增值至1.1倍，累計給付總額最高250倍的三大重點設計，讓家長能夠為孩童眼睛及早規劃保障以因應現代3Ｃ密切使用之生活。

自疫情以來，學童在學習模式上有了重大轉變，許多家長關心孩童在課業需求上所要擔憂藍光帶給孩子眼睛傷害，卻又知這是無法避免孩童不要使用3Ｃ產品的趨勢，在長時間或是近距離使用都會加速眼睛的間接病變，像是乾眼、早發型白內障與黃斑部病變等問題，林世德也提醒，孩童視力保健相關議題逐漸被家長重視．眼科相關手術治療項目日新月異，建議家長除了要多注意家中孩童使用3C的情形，也可將「靈魂視窗」健康保險一併納入規劃，避免未來眼睛文明病所產生醫療處置相關費用而造成負擔。