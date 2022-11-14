揭穿謝國樑的假面具！選市長的目的是為了土地利益？

立法院民進黨黨團今（14）日由幹事長羅致政及基隆市長候選人蔡適應召開記者會，質疑國民黨基隆市長候選人謝國樑，在他的財產申報中有一筆很有問題的「土地受贈」，土地面積雖小，若要整體開發，這關鍵的小土地，控制著周遭5萬6千坪的土地，而周遭土地地主就是二信合作社，因此民進黨團合理懷疑，謝國樑所擁有的這塊土地應該是從原二信土地中分割出來之後，贈與給了謝國樑！

羅致政表示，謝國樑的金星國際涉入德信證券掏空案，蔡適應已於日前正式提告，但是針對謝國樑在財產申報中，仍有些地方需要跟大家說清楚講明白的地方，提出質疑。

羅致政拿出謝國樑財產申報表示，有一筆在湖海段796地號，100％持有的土地，土地面積不大，只有198平方米，屬保護區，登記是贈與而來，但一查才發現形狀非常方正（大約是14Ｘ14公尺），很明顯是刻意分割的結果，十分可疑！

羅致政指出，透過全市地理資訊系統的公開資料，他們查到該土地周邊的區域，居然全部都是二信的土地，且都是保護區，合理懷疑謝國樑所擁有的這塊土地應該是從原二信土地中分割出來之後，「贈與」給了謝國樑！

「二信的資產是屬於所有社員的！」羅致政說，如果這塊土地真的是二信贈與，我們要嚴正三問謝國樑：第一、是誰贈土地給你的？當時你的身份是什麼？第二、如果是二信送給你的話，為什麼二信要把這麼一塊土地送給謝國樑？第三、二信是依據哪一條法律，可以將捐贈給給謝國樑個人？二信合作社，畢竟有很多存款戶，很多社會的錢在裡面，當時的二信主席是你們家的誰？為什麼要送給了你？

蔡適應也表示，謝國樑本身是一個金權家族出身，有很多問題，例如之前說的德信證券掏空案已經正式提告，而從這一系列的問題看下來，可以發現謝國樑除了是金錢炒作的高手，更是土地炒作的高手！

蔡適應說，謝國樑受贈的這塊土地，是一個格局完整的土地，而周邊還有約五萬六千坪的土地，相當於440個籃球場的面積，在民國91年的時候，不知道為什麼，中間切割出一個大約半個籃球場出來，然後謝國樑就受贈、獲得了這一塊土地。

蔡適應表示，他們也詢問過很多土地開發的專業人士，這是典型的「以小控大」的土地炒作手法。這是非常有計劃的，可以透過這樣的操作把屬於二信的資產利益，轉移給謝國樑。謝國樑當市長的話，擁有了都市計畫變更的權力，他就可以啟動這片土地的都市計畫變更程序，這應該才是謝國樑此次參選市長，而且不惜成本砸下龐大競選經費的真正目的！

蔡適應提出質疑，二信合社的土地，怎麼可以這樣捐贈給一個自然人？請問全台灣哪一個信合社、哪一家銀行？可以這樣無償的捐贈給一個自然人？

蔡適應強調，透過這些事情我們才恍然大悟！原來謝國樑選市長，不為小愛，更不為基隆，而是為了56000坪土地的變更利益！做一個要選基隆市長的人，想的卻都是怎麼樣當上市長可以獲得更多利益！這樣的人真的不適合選市長。