中職公告今年符合自由球員（FA）資格清單，共有25人符合資格，其中以樂天桃猿8人最多，這次也是中職首度實施FA分級，其中有13人屬於A級，而在公告日後符合資格的球員在7個工作天內決定是否「宣告自由」。

中職FA自由球員辦法規定，一軍年資累計達到9個球季之選手或加入中職時大學就讀滿4年以上一軍年資累計達到8個球季就可取得資格，前一次行使滿4年者也可再次取得。

聯盟公告今年符合FA資格的球員共有25人，滿9年年資的包含中信兄弟陳子豪，樂天桃猿林智平、林泓育、郭嚴文、余德龍、郭永維、王溢正，味全龍廖文揚、林智勝，統一獅高國慶、潘威倫、潘武雄、王鏡銘，富邦悍將詹智堯、王勝偉。

一軍年資達8年的則有中信兄弟鄭凱文、黃鈞聲，樂天桃猿陳俊秀、黃偉晟，味全龍劉時豪，統一獅唐肇廷、江承峰、胡金龍，富邦悍將葉竹軒、高國輝，若要行使FA應檢附大學文憑。

不過陳子豪、鄭凱文、林泓育在今年季前簽下複數年合約，今年確定無法行使，潘武雄、詹智堯則在今年球季中引退。

此外，今年是中職首度採用FA分級制度，薪資在各隊前12人為A級，其餘則是B級，若是他隊簽下A級球員補償辦法維持年薪125%或年薪75%加1名補償球員，B級則僅有75%年薪轉隊費。

這次公告的25人（包含3複數年合約、2引退）中有13人符合A級資格，陳子豪、鄭凱文、林泓育、郭嚴文、王溢正、陳俊秀、廖文揚、林智勝、高國慶、潘威倫、潘武雄、王鏡銘及高國輝都屬於A級。