行政院副院長沈榮津與桃園地區工業區廠商座談，力挺鄭運鵬，稱中央、地方要一條心才能提供更好服務。(蔡依珍攝)

中華民國工業區廠商聯合會14日舉辦「行政院副院長沈榮津與桃園地區工業區廠商座談」，沈榮津細數政策強調中央地方要一條心才能為廠商服務，力捧民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，鄭也提到自己過去幫忙改善工業區排水和道路等問題，爭取廠商們支持。

行政院副院長沈榮津與桃園地區工業區廠商座談，力挺鄭運鵬，稱中央、地方要一條心才能提供更好服務。(蔡依珍攝)

沈榮津就綠能、晶圓等各方面製造業所需要的設備和基礎條件和桃園在地廠協會業者座談，並全力拉抬鄭運鵬。鄭運鵬說，桃園是製造業的心臟，台灣是世界的引擎，而副院長沈榮津是經濟和產業的火車頭，特別到桃園和廠協會座談，相信台灣產業的發展，尤其是在台積電有意願進到桃園之後，所有的工業區會跟著「護國神山」台積電的上下游群山一起受惠。

提到自己過去幫忙改善工業區排水和道路等問題，爭取廠商們支持。(蔡依珍攝)

鄭運鵬說，過去8年期間不只是中央給桃園帶來很大的投資和建設，市長鄭文燦8年的成績也讓廠協會感受到很大的進步，他特別請廠協會廠商繼續支持過去合作良好的關係，他也提到過去桃園的工業區有排水和道路問題，自己在中央協調經濟部工業局，搭配地方桃園市政府，順利幫大家改善。

鄭運鵬說，未來的市政府要和鄭文燦時期一樣，和廠商有良好的合作和互動，也跟中央有共同的政策跟一致的方向，這對桃園的各行各業，尤其是工業區的製造業至關重要，希望大家多多支持桃園現在好的互動，送他進入市政府。