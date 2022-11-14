新北市長候選人政見發表會今日上午9時30分準時開始，國民黨侯友宜主攻市政論述，民進黨林佳龍則步步進逼，民進黨議員候選人卓冠廷認為，侯友宜不敢承諾市民會做好做滿，始終選擇閃躲，民進黨議員候選人陳乃瑜則說，侯友宜把市長當成里長做，連帶讓議員格局也變小，現在新北需要一個有大格局、遠見的人，帶動市政願景發展，不然年輕人根本沒有未來。

新北市議員候選人卓冠廷表示，侯友宜公職生涯以來，不斷行銷他的刑警生涯，說自己勇於承擔，但在2024選總統這一題，一個簡單yes或no的答案卻說不出口，始終選擇閃躲，侯強調自己從警時每天出生入死，衝鋒陷陣，卻不敢承諾市民他會做好做滿。

卓冠廷批評，侯友宜可以臉不紅氣不喘的，重複跳針那些咒語「好好做事、活在當下、全力以赴、不計成敗」，卻忘了12年新北執政的結果，就是他的照妖鏡；他也指出，侯友宜沈溺在從警經驗，不斷地擴大行政權力，他昨天在造勢場合甚至把議員比喻成槍，是他的武器跟夥伴，侯友宜要的是聽話的議員，議員要乖乖的，好好的跟他講話，他才要來做市政跟建設。

卓冠廷說，國民黨在新北市17年執政，才會讓一位12年執政的侯友宜市長反民主、行政獨裁到這種程度，呼籲新北市民應該要支持新北市政黨輪替，才能讓新北市擺脫威權，徹底大翻新。

陳乃瑜則說，侯友宜在政見發表會上所說的內容十分空洞，而侯把市長當成里長做更連帶地把議員格局做小，議員都在補侯友宜的漏洞，爭取侯做不好的市政建設，但這些原本都是新北市府應該做好的。

陳乃瑜表示，侯友宜市政上連60分都做不好，新北要怎麼前進？怎麼大翻新？新北需要一個有大格局、有遠見的領導者，來帶動市政願景規畫以及產業發展，如果新北沒有翻新，年輕人和孩子們根本沒有未來，「新北只會越來越邊緣化」。