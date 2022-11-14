本月4日，警察大學校長陳檡文被爆料多年前曾出入地下匯兌業者的豪華招待所，掀起一連串的「招待所之亂」，公務員風紀問題再引發熱議。而5日舉行的警察升官等考試，作文題目恰好為「慎於擇友」，參加考試的警察看到題目都嚇一跳，直呼完全是「時事題」，還笑說：「題目確定沒寫錯字嗎？」

考選部今年11月5日照例舉行警察人員升官等考試，題目試卷早就準備好，豈料4日發生陳檡文與業者出入招待所的爆料，讓今年的作文題目「慎於擇友」，超貼近時事。有警察網友就笑說：「難道考選部有預知能力？」還挖苦說，全案應該是考選部出題委員檢舉的。

這題慎於擇友的作文，考選部還先摘錄清初文學家張潮著的隨筆體格言小品文集《幽夢影》其中一段：「黑與白交，黑能汙白，白不能掩黑，香與臭混，臭能勝香，香不能敵臭。此君子小人相攻之大勢也。」要考生以公務員應慎於擇友為題切入為文。

據說，有考生真的舉陳檡文4日被爆料的例子寫作，也有人猶豫再三最後放棄，理由是「不知道改考卷的老師立場如何...」但普遍都認為警察風紀一直是熱門考古題，早有準備，總之是以「懂得拒絕」作為核心切入角度，應該很好拿分。

但正逢陳檡文被爆料，這題目仍在網路上廣為流傳，許多人甚至揶揄說，「擇」友，確定沒錯字嗎？成為近日警界話題之一。