嘉大與園藝學系畢業校友蘇彥璋青農合作推出「嘉大咖啡」。（嘉大提供∕呂妍庭嘉義傳真）

意豐城長女洪鳳茹為嘉大農管學士學程學生現場示範沖泡嘉大茗茶。（嘉大提供∕呂妍庭嘉義傳真）

意豐城文創董事長洪國賓與妻女一家3人目前都在嘉大就讀，經與食品科學系助理教授張文昌團隊合作，開發出新式包裝的茶包。（呂妍庭攝）

參加嘉大校園采風輕旅行的遊客，可以到動物試驗場體驗餵小動物。（嘉大提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學今宣布推出校園采風輕旅行，有一系列遊程體驗規畫。（呂妍庭攝）

迎接向疫情解封新生活，嘉義大學今宣布推出校園采風輕旅行，同時發表食品科學系教師技術指導開發的嘉大咖啡和嘉大茗茶兩種品牌，嘉大校長林翰謙指嘉大將成為嘉義市新景點，未來來嘉大校園的遊客，能夠用最少的排碳量完成育樂活動、在嘉大員生消費合作社採購優質農特產品，讓疫情後的台灣，經濟發展與旅遊需求照常進行。

嘉義大學今展開103周年校慶系列活動，嘉義市副市長陳淑慧、林翰謙與多位來賓共同為「嘉寶的田野大發現─蔬果篇」新書揭幕，同時也發表嘉大咖啡、茗茶及高教深耕成果展，陳淑慧與林翰謙等人也當場乘坐嘉大新採購的采風列車，體驗一趟校園采風輕旅行。

嘉大指出，嘉大是南台灣網路票選全台最美麗的校園之一，為讓大家入寶山不空手回，委由員生消費合作社推出校園采風輕旅行活動，透過專人導覽，認識嘉大校園特色增長知識，包括KANO紀念園區介紹，棒球九宮格體驗、園藝技藝中心植物療癒手作、嘉大植物園果實種子手作、動物試驗場體驗餵小動物、木工場環保木杯墊DIY及嘉大昆蟲館探索等，只要乘坐電動車，就能享受具知識性及娛樂性的小旅行。

陳淑慧說，嘉大咖啡、茗茶及校園采風輕旅行3項發表十分具代表性，代表嘉大善盡高等教育社會責任，每一產品研發都有嘉義市及嘉大學術研究特色，也創造嘉義市產業品牌，讓學術研究成果能夠落實在社會及市場上，尤其嘉大食農教育推廣師生團隊前進嘉義市3所國小推動繪本的雙語、食農教育，在食農教育上作出領導與貢獻。

台灣日治後期，嘉大前身的嘉義農校勘察團曾於阿里山研究推廣種植蒔茶，為與校友共榮共好，特別採用8月甫獲全國性指標2022竹梅源台灣精品咖啡大賞冠軍，園藝學系校友蘇彥璋所培育的藝伎與SL34咖啡生豆，經食品科學系教師以最佳烘豆曲線開發出嘉大咖啡。

嘉大茗茶則與意豐城文創有限公司產學合作，意豐城文創董事長洪國賓與妻女一家3人目前都在嘉大就讀，經與食品科學系助理教授張文昌團隊合作，採用時下流行濾掛式包裝，裡頭裝填茶葉全為原葉，而非一般坊間常見的茶碎末粉，張文昌說，這項包裝技術是全台首創，目前除在台申請專利，也將在國際其他區域、國家申請專利。

林翰謙也趁機宣示，嘉大雙語食農教育推廢活動正式啟動，明年起，將嘗試前往更多小學進行推廣。