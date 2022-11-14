九合一大選民調即將封關，各方機構的最後一版數字變相炒熱選情，不過今日曝光的兩份民調，無黨籍台北市長候選人黃珊珊一份居末；另一份則維持第二名，支持率數字更是天差地遠，黃珊珊今受訪表示，封關民調只證明了一件事，就是絕不可信，更笑稱封關民調極其可笑，只有三個字「蓋離譜」。

黃珊珊今下午前往松山區慈祐宮參香，會後受訪時針對今日公開的封關民調表示，今天封關民調只證明了一件事，就是封關民調絕不可信，一個是第三名而且跟前兩名差很遠；另外一個是民進黨籍候選人陳時中第一名，而且領先很多，這只證明了一件事，政黨也好藍綠也好，只想操作棄保，不惜操弄民調，用假民調方式讓大家猶豫懷疑，封關民調顯然只有三個字，蓋離譜，而且極其可笑。

而中廣董事長趙少康今日在民調記者會表示，黃珊珊強調要推倒藍綠高牆，但當年台北市長柯文哲是因民進黨支持才當選；而前台北市長郝龍斌則點評柯市府近期水門案以及城市博覽會等缺失，導致黃珊珊民調節節敗退，對此黃珊珊狠酸，他們的說法不需要特別回應，「這兩位先生長期以來主張棄保，還包括赤裸裸的政治分贓，後來自己又縮回去，這樣的人說的話還要聽嗎？」

另有媒體問及藍綠支持者疑似陸續歸隊，會不會擔心自己的選情，黃珊珊則表示，這兩天去掃街看到民眾反映，友不友善候選人最清楚，民調取樣時間以及加權方式，都有很大操作空間

黃珊珊更透露，聽說有人不惜被罰錢的風險，每天公布一份假民調，封關後公布一份只需罰50萬，準備500萬每天都可以公布民調，這才是台灣最悲哀的事情，還是要大家做自己的主人。

黃表示，掃街時有非常多年輕人清楚告訴自己，他們完全不相信民調，也叫黃珊珊不要相信民調，因為全家都要支持黃珊珊，「他們知道我做了多少事，市民都放在心裡，沒有人拿出來每天做假民調。」