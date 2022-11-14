社團法人111教育發展協進會發起「乒乓傳愛」活動，14日下午於臺南市政府舉辦捐贈典禮，由協進會理事長吳清山代表，致贈臺南市10所國小、每校價值2萬元桌球檯、球拍及比賽用球等器材，黃偉哲市長親自出席頒發感謝狀，體育局局長陳良乾與教育局局長鄭新輝共同出席見證，黃市長特別期許更多結合民間力量，讓臺南市優質的運動環境持續提升，並鼓勵學生多運動，培養良好運動風氣。

黃偉哲表示，111教育發展協進會發起「乒乓傳愛」活動，對於促進學生規律運動習慣和強化身心健康，相當有教育意義，值得肯定。尤其桌球是臺南市傳統的運動強項，所培養的人才，如吳文嘉、蔣澎龍、江宏傑等國手，為國爭光，實為南市的榮耀。如今透過民間挹注學校設備資源，扎根基層，對持續推展桌球運動更有助益。

111教育發展協進會是由吳清山號召成立，為發揚「一校一特色、一生一專長、一個都不少」教育理念，協助學校發展特色、鼓勵孩子培養學科以外的專長，尤其是運動或藝文專長，更持續關心弱勢孩子，期望把每位孩子都帶上來。出身於雲林海邊窮困家庭的吳清山認為自己受惠於教育，才有翻轉改變的機會，故積極推動關懷偏鄉學校及弱勢學子。

吳清山表示，看到臺南市蓬勃發展的運動風氣，相當感佩，尤其培育這麼多傑出的桌球國手，更是令人刮目相看。全力支持乒乓傳愛活動的前桌球國手王李中癸也鼓勵學生多打桌球，即使無法成為國手，也可讓自己擁有一技之長，增進自己的健康、休閒與社交生活，培養終身帶得走的能力。

陳良乾說，受贈學校包括太康國小、新泰國小、忠義國小、德高國小、安順國小、文元國小、佳里國小、歸仁國小、小新國小及培文國小等10所學校，期待從基層播苗種子，茁壯南市桌球競技實力；教育局也鼓勵學校善用獲贈的桌球器材與設備，除了讓體育教學更加多元外，也可發展多元性課後社團，扎根推動學校體育活動，培養學生樂在運動的興趣。