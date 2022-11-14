新北市長辯論上午順利結束，民進黨林佳龍猛攻政治議題，文化大學廣告系主任鈕則勳分析，林一直切入非市政的政治議題，反而會產生對自己不利的「七傷拳」效果，對比侯友宜強調市政提出203新北宏觀規畫的「點、線、面」戰略，也未質問林未來會不會入閣，高下立判。

鈕則勳說，林佳龍在記者提問回答時反問侯，台灣是不是中國的一部分？為何不敢簽「不投降承諾書」？朱立倫「一個中國、九二共識」來反問侯的態度，反而會讓民眾也會質疑「林佳龍若選輸，會接閣揆或入閣嗎？」因為林也一直未表態或承諾不入閣。

再者林一直切入上述問題，也會被民眾質疑「你對於現今兩岸關係緊張，你或民進黨的解決方案是如何？」反而直指綠軍弱點。更甚者，林一直強攻政治性議題，更會被民眾質疑「林是不是對市政根本不熟，只能轉移焦點另闢戰場？」對林更為不利。

鈕則勳也說，侯不僅沒有質問林會不會入閣，而強調包容體諒等正向來看待對方並表示感謝，侯甚至會為林佳龍對新北認知的口誤來緩頰，也對汐東線林佳龍的付出心存感恩，明顯拉高格局想對比林佳龍一直的批評與質疑，高下立判。

特別是侯在結論先反制澄清林的一些質疑外，更舉了里長、菜販、志工的一些例子及故事來鋪陳「愛的循環」，不要衝突對立、要合作，一起找回台灣精神，在選票上更有進逐中間選民的企圖心，相對於林佳龍以攻擊侯為主的鞏固基本盤策略，侯確實明顯勝出。

鈕則勳最後也提到，侯面露微笑展現自信，國台語相互使用，手勢自然合宜，全程幾乎沒有看稿，凸顯出對政績及市政規畫的熟稔程度。反觀林佳龍剛開始時常有微笑，但愈到中後段時則笑容愈來愈少，甚至有些略嫌嚴肅，看稿的頻率明顯比侯友宜多得多，一定程度顯示了林面對強大、而且對政績如數家珍的現任者侯友宜，心理的壓力仍大。