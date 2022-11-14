無黨籍立委蘇震清在一公開場合同台國民黨縣長候選人蘇清泉，被藍營認為是陣前倒戈，引發外界關注；蘇震清則出面否認支持對方，僅稱是禮尚往來，兩人互動意外為選戰帶來話題。

蘇震清當時在現場向選民提到，未來選出的縣長，會牽動地方4年發展，拜託大家好好去想，屏東要走往哪個方向，為了地方發展不是用嘴去騙，而是要說到做到，藉這個機會跟大家拜託，去好好思考，選出一個替大家做事情的新好縣長。

當時站在蘇震清身旁的蘇清泉立刻舉起雙手，跟現場民眾拜託，2人一舉一動、默契十足，畫面傳出也震驚地方政壇。

民進黨屏東縣長候選人周春米競選總部執行總幹事許展維第一時間表示，蘇震清委員家族長期受到民進黨支持者培養及照顧，如今流出影片被藍營操作成倒戈，雖蘇已非民進黨員，這部分應由他本人說分明。許強調，有信心選民不會因影片影響選擇，周最後會得到勝利。

蘇震清事後也回應，自己雖非黨員，但與民進黨有幾十年共同奮鬥的情感，在立院仍配合民進黨團運作，因此當然是支持民進黨提名縣長候選人。

他澄清，當天場合是新園鄉民代表候選人許金墻競總成立，蘇清泉上台對他一番稱讚，接續上台致詞的他基於禮貌，也客套說了幾句話，這是人之常情，所說的話也不是支持蘇清泉，而是基於君子之爭，禮尚往來。