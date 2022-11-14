根據TPOC台灣議題研究中心委託大數據公司QuickseeK快析輿情所做的最新民調顯示，民進黨台南市長候選人黃偉哲的得票率預估為68％，國民黨市長候選人謝龍介的得票率預估為26％，2人有超過40％的差距。至於伍彩集團創辦人「Crazy Friday」林義豐及成大教授許忠信2人，得票率預估均分別僅占2％。

TPOC分析，黃偉哲、謝龍介的差距較大，主要與黃偉哲4年的市長任期穩定執政有關，除4年來累計獲得超過1220個獎項及考核績優，有超過600項更獲首獎之外，在台南布建長照機構的速度與數量也是6都第一。雖然疫情對執政黨的傷害不小，但台南本身就是綠營的傳統票倉，因此對黃偉哲的整體影響，並未像其他縣市來得大。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤認為，多次民調均顯示，市府團隊的施政滿意度高達6成，黃偉哲的連任支持度也高達6至7成，顯示3年多來，超過1.8兆的招商投資、創造3萬個就業機會、6都最低的失業率等政績，已經贏得市民的肯定。