有網友爆料，衛福部長薛瑞元在高端緊急使用授權（EUA）展延會議前夕，和民進黨台北市長候選人陳時中在貓纜指南宮站密會，薛瑞元今天聽聞此事反嗆「這已經不只是在作夢，這已經是見到鬼了！」

薛瑞元今天出席行政院模範公務人員頒獎典禮前受訪時，被問到是否在高端疫苗保護效益審查前夕密會陳時中，他表示，自己已經有幾十年沒有去過貓纜了，「自從貓纜建好之後，我從來沒有去過」，只有年輕的時候去過指南宮，更反嗆爆料網友「這已經不只是作夢，這已經是見到鬼了！」

對於網友烏龍爆料和影射造謠，是否會考慮提告？薛瑞元秒回「我吃飽太閒！不管它！」並表示生命有限，不把時間浪費在這種事情上。

近來薛瑞元和台北市長柯文哲因為民眾黨新竹市長候選人高虹安住院一事互槓，兩人頻頻隔空對嗆。柯文哲今天上午坦承失言，但又暗酸「薛瑞元沒當醫師很久了」，如果薛願意來給自己看病也沒問題。薛瑞元對此回應「不會再回應」，高虹安委員面對外界很多質疑，不要增加她的負擔。

柯文哲今天又批評薛瑞元不斷抹黑高虹安，但薛趕緊回應「我沒有抹黑啊！我哪有抹黑」，並二度表示，自己不會再回應此事，因為社會自有公斷，大家心裡有數；他也又不忘暗酸「怕高委員會太累、身心俱疲」。