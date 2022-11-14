凱美(2375)持續拓展車用領域，今年車用產品佔比已上升至9.2%，展望明年，凱美業務總監李彥儒表示，雖然全球通膨排擠消費性產品，加上俄烏戰爭等地緣政治因素干擾，謹慎應對明年營運，但隨著客戶端庫存逐季下滑，明年第2季庫存水位可望回到健康狀態，2023年下半年在車用、醫療、工控及消費性電子需求回溫下，可以比較正向樂觀看待。

凱美今天舉行線上法說會，全球通膨升息衝擊消費市場，PC/NB/智慧型手機等產品於疫情期間需求滿足，疫情過後整體需求弱化，致使凱美電阻產品衰退明顯，成為公司今年業績下滑主要原因之一，凱美今年前3季稅後盈餘為6.06億元，年減38.87%，每股盈餘為4.74元，累計前10月合併營收為50.03億元，年減23.28%。

李彥儒表示，今年6月以後，在悲觀預期之下，客戶做庫存上的緊縮，今年第3季是庫存最高的時候，不過經過第3季及第4季的去化，且明年過年較早，過年期間將面臨缺工問題，可望加速庫存去化，預期第2季庫存可以回到健康狀態，換言之，從2022年第3季到2023年第2季，整體庫存將呈現逐季下滑趨勢。

在產能利用率方面，李彥儒表示，目前電容稼動率約70%，電阻因消費性產品需求疲弱，稼動率約40%，風扇則在95%，隨著客戶庫存逐步去化，預估稼動率可逐步回升。

至於今年表現不錯的風扇產品部分，李彥儒表示，今年風扇產品成長動能為新客戶及新訂單，我們預期未來兩年內可以維持雙位數成長，且成長動能有機會比2022年更高。

跟隨國巨(2327)集團腳步，凱美亦將產品重心放在車用等較高ASP產品，電容/電阻/風扇都致力於車用產品比重提升，儘管今年整體大環境不佳，凱美車用產品維持穩定成長，佔營收比重亦從去年的5%拉升到9.2%。

展望明年，李彥儒表示，雖然全球通膨排擠消費性產品，加上俄烏戰爭等地緣政治因素干擾，謹慎應對明年營運，但隨著客戶端庫存逐季下滑，明年第2季庫存水位可望回到健康狀態，2023年下半年在車用、醫療、工控及消費性電子需求回溫下，可以比較正向樂觀看待。

在毛利率方面，李彥儒表示，今年毛利率受產能利用率未達100%影響，不過，隨著產能利用率逐步提升，新客戶及新產品廣泛應用，樂觀期待可以扭轉今年狀況，呈現比較正面方向。