日經指數從前一個交易日的近兩個月高點回落，收盤下跌；投資人的獲利了結，以及重量級的軟銀集團暴跌，皆拖累了基準指數。

周一日經225指數收跌300.10點或1.06%，為27963.47點。東證一部指數跌20.86點或1.05%，為1956.90點。

日經上周五收盤大漲3%，同時在通膨資料降溫和預期聯準會不會激進升息之下，標普和那斯達克持續上漲。

軟銀集團大跌12.73%，創近兩年半最大跌幅，報6068日圓；該集團投資部門、新創企業的投資者願景基金公布連續第三季的鉅額虧損，拖累股價。

「在全球經濟放緩的背景下，IT企業的前景黯淡。對軟銀集團增長的預期一直在下降，因為人們擔心，在目前這種環境下，其投資組合公司的價值可能不會成長」，Tachibana證券研究部總經理Shigetoshi Kamada如此表示。

軟銀成為日經下跌最大的拖累者；其次為Olympus，該家醫療裝置製造商在下調年度營業利益目標後，股價下跌10.81%。

有色金屬製造商同和控股(Dowa Holdings)在公布獲利下降之後，股價跌14.21%。

在上漲的個股中，東陶機器(Toto)逆勢上漲6.03%，化妝品公司資生堂漲5.23%。