沛星互動科技Appier今日公布第三季財報，單季營收為51億日圓，年增59％，創近4年來最高；毛利年增率69%，超越營收年增率，毛利率創歷史新高來到52.9％。同時，單季營業利益轉正，也是今年第二次單季盈利，主要得益於毛利率的顯著改善和營收快速增加；Appier在美國和EMEA地區的營收年成長超過7倍，占總營收的13％，顯示AI驅動的產品能滿足市場需求，支持品牌根據第一方數據發展策略，並成功延續在全球市場的擴張。

第三季EBITDA利潤率達7％，年增5個百分點，營業利益率年增6個百分點，主要受到營收成長、毛利成長和強勁的營運槓桿所帶動。

Appier今年已三度上修財測目標，預期全年總營收將來到192億日圓，年增率從46％上修至51％。前三季營業損失縮小至2200萬日圓，預計全年更接近損益兩平。而全年EBITDA利潤也上修為12億日圓，年增27倍。Appier持續專注於提升業務效率，預期將為其帶來更好的整體盈利能力，Appier預計2023年全年營業利益將轉正。

第三季亞太、美國和EMEA地區持續強勁成長，東北亞客戶在全球營收占比最高達62％，其次是大中華區22％、美國和EMEA約13％。Appier東北亞市場的營收創下超過50％的年增率，歸功於專注垂直產業的擴張；美國和EMEA地區的營收貢獻從去年同期的3％提升至13％，年增逾7倍。 新客戶主要來自娛樂、電商和線上服務產業，主要是受到快速發展的數位轉型策略，以及品牌為適應後疫情新常態而衍生的全通路行銷解決方案需求所帶動。

Appier的經常性收入占目前總營收的95％以上，帶動其年度經常性收入（ARR）成長至182億日圓，年增55％。 Appier過去12個月的淨收入留存率（LTM NRR）來到124.9％，客戶數增加至1,302個，年增28％，同時客戶流失率保持在0.62％的歷史最低水平。

Appier對第四季和2023年持樂觀看法，主要其AI驅動的解決方案能將客戶的行銷投資轉化為可預期的回報，藉此反映出強勁的業務動能。Appier在美國和EMEA地區的營收成長，及其亞洲市場在遊戲和零售等其他垂直產業的擴張，也為業務創造更多成長空間。

統計年營收超過100億日圓的大型企業客戶貢獻Appier 90％以上的營收，採用兩種以上解決方案的客戶數量持續高於總客戶的成長率，也促成更高的客戶留存率，預期業務動能的成長可望延續至第四季。