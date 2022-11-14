鍾東錦競選總部主委蔡麗卿，14日上午陪同發言人陳怡樺站出來痛批網軍側翼。（謝明俊攝）

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部發言人陳怡樺，14日上午出面控訴遭網軍側翼以不堪字眼辱罵，起初看到時心情低落非常。（謝明俊攝）

10多名婦女團體代表出面抗議網軍側翼行為卑劣。（謝明俊攝）

10多名婦女團體代表出面聲援陳怡樺，抗議網軍側翼行為卑劣。（謝明俊攝）

鍾東錦競選總部主委蔡麗卿，不捨競總發言人陳怡樺遭網軍側翼霸凌。（謝明俊攝）

擔任苗栗縣長鍾東錦競選總部發言人的最美縣農會理事長陳怡樺，日前赴通霄鎮輔選宣講，竟遭網軍側翼「Shaoyang Yu」以極其低俗汙穢留言汙辱，內容甚至提及「你這個騷貨，捅爛你的ＸＸ」等粗暴不堪入目用詞謾罵，陳怡樺不甘遭辱，決定挺身而出，捍衛女性權益，並已報警要揪出幕後黑手，14日上午在競總主委蔡麗卿及10餘名婦女團體代表陪同，公開向網路霸凌者說不。

只是當苗栗縣本地婦女團體群情激奮出面力挺陳怡樺的同時，受理本案的竹南警分局依程序發文給臉書，請求臉書提供貼文者「Shaoyang Yu」相關資料，卻遭臉書以不符公司內部規定為由退件，拒絕提供資料給警方查辦相關不法，令警方非常不解。

鍾東錦競總新聞發言人陳怡樺，身兼竹南鎮代表及苗栗縣農會理事長等職務，被譽為最美縣農會會理事長，受鍾東錦力聘出任發言人，積極走訪18鄉鎮市幫忙拜票，只是單純擔任發言人角色。

10月23日，陳怡樺赴通霄鎮參加問政說明會，結速後將相關資訊和內容轉貼到個人臉書與網友分享，不料，貼文下方竟然出現1名署名「Shaoyang Yu」的網友留言回應：「爛婊子陳怡樺，居然是第九次到通霄鎮賣x了…。」陳怡樺看見留言相當訝異，自認從事公職及鍾東錦競總發言人以來，一向兢兢業業，並未對人口出惡言，怎麼會有陌生人在臉書留下如此不堪入目的字句。

陳怡樺表示，她在該名網友留言下回覆提醒「不要造口業」，未料，對方竟又回應：「你這個騷貨，捅爛你的臭X，免得你這個爛婊子到處害人。」由於該名網友所使用的帳號未設有頭像，個人資料更是一片空白，留言攻擊謾罵的手法與「網軍」如出一轍，她合理懷疑是特定陣營網軍所為，對於這種嚴重污辱女性的言論，陳怡樺認為不應姑息，隨向竹南警分局報案。

鍾東錦競總執行長徐廷琮指出，民進黨政府的網軍治國形象深植人心，也早為全國民眾所詬病，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的輔選團隊更充斥著不倫戀、玩弄女性感情、對家庭不忠的成員，包括帶女助理上摩鐵開房間的立委羅致政、假借選民服務名義「車震人妻」遭到判刑，並承認有多次外遇還涉及家暴的縣議員陳光軒等。

另外，近期到苗栗助選的中央流行疫情指揮官王必勝，過去也爆出在防疫期間仍能1個月內9次進出女性友人住家並坦承有「不適當的關係」，都令人質疑民進黨政治人物對女性的輕蔑與道德感淪喪，簡直就是一丘之貉。

苗栗縣婦女團體代表10多人14日上午也站出來，除了為陳怡樺加油打氣外，更請問徐定禎，對於身邊的輔選團隊卻做出偷腥、傷害妻子與家庭的行徑，您是否能夠認同、接受？對於這一次苗栗選戰中有女性發言人遭到網路言語欺凌，是否與貴陣營網軍有關？希望徐定禎能夠說清楚。

對此，徐定禎回應表示，首先，他對陳怡樺遭受的事情深表遺憾！但是面對鍾東錦的質疑，他是覺得莫名其妙，看來就是鍾東錦選情不樂觀，被逼急了就製造事端隨便潑髒水。各種不同的網路留言，鍾東錦怎麼不質疑是其他陣營做的？他們會持續提出政見、端出牛肉，爭取選民的支持！