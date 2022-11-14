湖人開季3勝10敗，球團高層該開始認真思考是否拆掉詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）的雙人組，或者詹姆斯自己可能不想留在湖人虛擲寶貴的光陰。美媒FOX引述一位西區球探的見解：太陽是詹姆斯的理想轉隊目標，讓他有機會和老友保羅（Chris Paul）聯手摘冠。

「太陽已經證明他們有能力打入總決賽，但他們還需要增強一點才能如願以償，再添一個控球者與playmaker。他們將會張開雙臂歡迎詹姆斯，保羅也可摘下生涯首冠。」

詹姆斯的家庭和事業重心都放在美國西岸洛杉磯附近，他返回東區球隊例如騎士的可能性很低，鳳凰城太陽（亞利桑那州）近鄰加州，應該是詹姆斯還可以接受的範圍，湖人如果拿詹姆斯去交換太陽艾頓（Deandre Ayton）和一些資源也不吃虧。

然而詹姆斯本季依規定不能被交易，因為他續約第2年的年薪增幅超過5%，此外還有15%交易補償金，湖人最快也要等到球季結束才能動他。他有兩年9710萬美元續約，第2季年薪達到5000萬美元。