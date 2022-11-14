央行發行不少紀念流通幣紙，但有些在巿面很少看到，一名男網友抱怨，昨晚拿莫那‧魯道20元紀念流通幣到滷味攤買宵夜，竟被老闆拒收，令他傻眼說「難道這些不是錢嗎」，圖文曝光，不少網友說曾經拿200、2000元鈔也被拒收，更有人說第一次看到莫那‧魯道20元硬幣。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，昨晚去滷味攤買宵夜，花了170元，他拿1張百元鈔、3個20元硬幣及一個10元付款，其中20元是全新、印有莫那‧魯道頭像的硬幣，老闆看了一眼當場拒收。

原PO表示，莫那‧魯道硬幣是他的收藏品，近日才拿出來消費，沒想到遭到店家拒收，他怒批「我真的無言了，明明也是流通幣，難道這些不是錢嗎？知識真的很重要」。

貼文曝光，掀起網友討論，「太新了，像假的，我也不敢收，20元真的太少見了」、「我拿20元、200元和2000元買東西過，真的沒人要收」、「很少流通，店家怕收到假的啊！建議你直接拿去銀行換成其他幣值吧」、「200元跟2000元也很多攤販不收，除了不好流通之外，也因為少見，攤販怕收到假的」、「之前拿一張200元鈔消費，還被當玩具紙鈔」。

留言中還有不少人驚呼說「我第一次看到， 原來有這個硬幣」、「我沒看過，我也會以為是假的」。央行網站顯示，莫那‧魯道20元硬幣於民國90年7月9日發行，為流通幣，外環是金色、內餅為銅色，硬幣的正面印有原住民英雄莫那‧魯道頭像和霧社抗日紀念碑；背面則是蘭嶼雅美族特有的拼板舟。